Напавшему на мужа Пелоси с молотком предъявили обвинения

Прокуратура округа Сан-Франциско в штате Калифорния предъявила несколько обвинений Дэвиду Депепи, который напал с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружного прокурора Сан-Франциско Брук Дженкинс.

«Обвинения, которые мы сегодня выдвигаем, включают в себя покушение на убийство, взлом жилого помещения, нападение с применением оружия, жестокое обращение с пожилым человеком, лишение свободы пожилого человека, а также угрозы публичному должностному лицу и его семье», — заявила она в ходе пресс-конференции, отметив, что эти обвинения предъявлены на местном уровне, в добавок к уже имеющимся на федеральном.

По информации прокуратуры, Депепи вломился в дом Пелоси с рюкзаком, в котором лежали скотч, веревка, пластиковые наручники и два молотка. Один из них мужчина использовал при нападении на Пелоси. По словам Дженкинс, непосредственной целью злоумышленника были дом Пелоси и сама спикер Конгресса, а нападение продиктовано «политическими мотивами».

Отдельно прокурор отметила, что Депепи заранее готовился к нападению — следствие не считает, что он принял решение спонтанно. В документах суда обозначено, что злоумышленник заявил правоохранителям, что хотел поговорить лично со спикером Пелоси, поскольку считал ее «зачинателем сплошной лжи, которую говорит Демократическая партия». Он хотел, чтобы политик сказала ему правду, а в противном случае он собирался «сломать ей коленные чашечки».