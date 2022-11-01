ВС Швеции озвучили условие размещения ядерного оружия в стране

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что не будет выступать против размещения ядерного оружия НАТО на территории своей страны после того, как она вступит в альянс, передает ТАСС.

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«Мой совет предельно ясен — изначально никаких оговорок. Создание неразрешимых проблем еще до того, как мы станем членом [альянса], только создает препятствия и трения», — ответил он на вопрос, станет ли ядерное оружие проблемой для Швеции в случае будущего членства в НАТО.

По его словам, все обходимые решения будут приниматься после вхождения Швеции в Североатлантический альянс.

СМИ Финляндии ранее сообщили, что законопроект правительства о вступлении в НАТО позволяет альянсу поставлять ядерное оружие на территорию страны.