Стало известно о давлении НАТО на Швецию в интересах Турции

«Он [Столтенберг] оказал на шведов отчаянное давление, чтобы те отказались от их предполагаемого "жесткого" подхода к правам человека, воплощенного [бывшим министром иностранных дел] Анне Линде. Идея состоит в том, что Столтенберг прокладывает путь для визита Кристерссона 8 ноября в Анкару... Люди Эрдогана просто влюбятся в доводы Столтенберга», — стало известно от одного из источников.