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15 минут назад

Стало известно о давлении НАТО на Швецию в интересах Турции

Lenta.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично оказывает давление на премьера Швеции Ульфа Кристерссона, чтобы тот шел на уступки Турции в рамках выдвинутых ею условий по вступлению Стокгольма в состав Североатлантического альянса. Так утверждают источники издания Al-Monitor, знакомые с ходом обсуждений.

Стало известно о давлении НАТО на Швецию в интересах Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он [Столтенберг] оказал на шведов отчаянное давление, чтобы те отказались от их предполагаемого "жесткого" подхода к правам человека, воплощенного [бывшим министром иностранных дел] Анне Линде. Идея состоит в том, что Столтенберг прокладывает путь для визита Кристерссона 8 ноября в Анкару... Люди Эрдогана просто влюбятся в доводы Столтенберга», — стало известно от одного из источников.

Собеседник Al-Monitor утверждает, что глава НАТО «был слеп» к нарушениям прав человека в Турции и тесным связям этой страны с Россией. Кроме того, 4 ноября Эрдоган планирует встретиться в Стамбуле со Столтенбергом. Источники издания уверены, что до начала всеобщих выборов 2023 года Эрдоган не откажется от претензий к шведам.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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