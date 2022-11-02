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17 минут назад

Пашинян согласился с тем, что решение по статусу Нагорного Карабаха может быть отложено

RT на русскомиещё 7

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен с тем, что решение по статусу Нагорного Карабаха может быть отложено.

Пашинян рассказал о предложении России по Нагорному Карабаху
Фото: ТАССТАСС

«Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределённое время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует», — сказал Пашинян в парламенте. Его слова приводит Интерфакс.

31 октября в Сочи прошёл трёхсторонний саммит по Карабаху с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна.

По итогам было согласовано совместное заявление.

«Этот конфликт длится десятилетия, надо его завершать». О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев

Путин отметил, что не всё удалось согласовать и некоторые моменты пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.

В мире,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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