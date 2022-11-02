Пашинян рассказал о предложении России по Нагорному Карабаху

«Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределённое время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует», — сказал Пашинян в парламенте. Его слова приводит Интерфакс.