По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена сегодня по всей территории Украины. Об этом со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог Минцифры Украины пишет РИА Новости.
Тревога была объявлена, в том числе и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.
Сирены воздушной тревоги звучат и в столице Украины. Об этом со ссылкой на городскую администрацию пишет ТАСС.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении администрации.
Жителей Киева призвали срочно пройти в укрытия.
Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Накануне в офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что «из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии» на всей территории Украины.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица 31 октября была частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры. Он уточнил, что нарушена работа энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в городе.