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8 минут назад

СМИ: на Украине объявлена воздушная тревога

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога объявлена сегодня по всей территории Украины. Об этом со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог Минцифры Украины пишет РИА Новости.

По всей Украине объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тревога была объявлена, в том числе и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.

Сирены воздушной тревоги звучат и в столице Украины. Об этом со ссылкой на городскую администрацию пишет ТАСС.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении администрации.

Жителей Киева призвали срочно пройти в укрытия.

Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Накануне в офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что «из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии» на всей территории Украины.

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В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица 31 октября была частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры. Он уточнил, что нарушена работа энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в городе.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,
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