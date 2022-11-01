В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
37 минут назад

В Киеве сообщили о восстановлении подачи воды и света

Никита Бородкин

Водо- и электроснабжение в Киеве восстановлены, однако отключения света продолжаются. Как пишет РИА Новости, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Киеве сообщили о восстановлении подачи воды и света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава города поблагодарил специалистов «Киевводоканала» и ДТЭК, которые почти сутки работали над восстановлением подачи ресурсов. При этом отключения электроэнергии все равно будут применять из-за «значительного» дефицита энергии в системе после российских ударов.

Напомним, что регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а после СМИ сообщали о взрывах во множестве регионов страны.

Позднее стало известно об ударах в районы трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской. В Киеве после повреждения энергообъектов множество жителей остались без света и воды. Вечером 31 октября Кличко сообщал о том, что 40% киевлян лишены водоснабжения, а электричества нет в 270 тысячах квартир.

В мире,Виталий Кличко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители