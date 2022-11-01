В Киеве сообщили о восстановлении подачи воды и света

Водо- и электроснабжение в Киеве восстановлены, однако отключения света продолжаются. Как пишет РИА Новости, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Глава города поблагодарил специалистов «Киевводоканала» и ДТЭК, которые почти сутки работали над восстановлением подачи ресурсов. При этом отключения электроэнергии все равно будут применять из-за «значительного» дефицита энергии в системе после российских ударов.

Напомним, что регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а после СМИ сообщали о взрывах во множестве регионов страны.