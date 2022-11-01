МАГАТЭ начало инспекцию на Украине после обвинений Москвы

МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после обвинений РФ в создании «грязной бомбы». Проверку планируется завершить на этой неделе, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет РБК.

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По его словам, проверку начали на двух объектах на Украине, не уточнив, о каких именно идет речь. Ранее он говорил, что эксперты МАГАТЭ посетят Чернобыльскую АЭС

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сказал, что инспекторы МАГАТЭ начали — и вскоре завершат — деятельность по проверке в двух местах на Украине по просьбе правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по итогам этих мероприятий», — говорится в сообщении организации.