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14 минут назад

МАГАТЭ начало проверку объектов Украины после заявления РФ о «грязной бомбе»

Елена Прошина

МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после обвинений РФ в создании «грязной бомбы». Проверку планируется завершить на этой неделе, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет РБК.

МАГАТЭ начало инспекцию на Украине после обвинений Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, проверку начали на двух объектах на Украине, не уточнив, о каких именно идет речь. Ранее он говорил, что эксперты МАГАТЭ посетят Чернобыльскую АЭС

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сказал, что инспекторы МАГАТЭ начали — и вскоре завершат — деятельность по проверке в двух местах на Украине по просьбе правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по итогам этих мероприятий», — говорится в сообщении организации.

Ранее Гросси сообщал, что планируется провести проверки на двух украинских объектах, на которых может быть произведена «грязная» бомба. Кроме Чернобыльской АЭС, на Украине есть три действующие атомные электростанции — Ривненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. Запорожская АЭС перешла под контроль ВС РФ в начале боевых действий на Украине.

В мире,Рафаэль Гросси,Верховный суд,МАГАТЭ,
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