МАГАТЭ начало проверку деятельности двух украинских объектов

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) начали проверку на двух украинских объектах на фоне заявлений российской стороны о подготовке провокации с «грязной бомбой». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото:

«Генеральный директор [РафаРафаэль] Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат деятельность по проверке на двух объектах на Украине после письменного запроса от украукраинского правительства о направлении туда команд и инспекторов», — заявили в организации.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведенной проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.