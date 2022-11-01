США обвинили в подготовке к ядерной войне

«Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны Соединенных Штатов против КНДР вступил в завершающую стадию… США — единственная в мире страна, которая ставит основной целью ядерной стратегии "конец власти" суверенного государства, они должны быть готовы к тому, чтобы заплатить равную цену в случае попытки использования силы против Северной Кореи. Мы готовы сделать все необходимые шаги для защиты суверенитета государства, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз. Если США прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные меры», — заявили в МИД.