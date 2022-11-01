США обвинили в подготовке к ядерной войне

На фоне очередных военных учений Южной Кореи и США МИД КНДР обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне, об этом сообщает РИА Новости.
«Из-за непрерывных безрассудных военных действий США и Южной Кореи ситуация на Корейском полуострове и вокруг него снова вступила в серьезную фазу конфронтации. Из-за крупномасштабных военных учений, которые США и их сателлиты проводят почти ежедневно в этом году, Корейский полуостров превращен в горячую точку, а угроза безопасности в регионе стала еще более серьезной», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Представитель МИД добавил, что нигде в мире больше не проводятся военные учения, которые имеют настолько «четкий агрессивный характер», с точки зрения их срока, масштаба, содержания и интенсивности, как совместные военные учения США и союзников.
Пхеньян считает, что обвинения Вашингтона в обострении ситуации на Корейском полуострове абсурдны и США не смогут скрыть, что являются зачинщиком этого. А Северная Корея только принимает меры самообороны. В свою очередь, США продолжают провоцировать ее своими действиями под предлогом учений.
«Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны Соединенных Штатов против КНДР вступил в завершающую стадию… США — единственная в мире страна, которая ставит основной целью ядерной стратегии "конец власти" суверенного государства, они должны быть готовы к тому, чтобы заплатить равную цену в случае попытки использования силы против Северной Кореи. Мы готовы сделать все необходимые шаги для защиты суверенитета государства, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз. Если США прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные меры», — заявили в МИД.
Напомним, в ответ на учения Южной Кореи и США Северная Корея с 25 сентября провела девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа «Хвасон-12». Также за последние две недели провели ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактические ядерные подразделения.