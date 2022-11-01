Ограниченное количество вооружения заставит западные страны рано или поздно прекратить оказывать поддержку Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Sabah.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет турецкая газета, на восьмом месяце боевых действий военные арсеналы Запада находятся на грани истощения, что в будущем скажется на нежелании западных элит поддерживать украинские власти.

При этом со своими запасами вооружения Москва может вести боевые действия годами, в отличие от США и Великобритании, у которых боеприпасов хватит на несколько недель.

Sabah отмечает, что Запад хорошо знал о том, что не сможет вести долгосрочную войну, а это означает, что их единственной целью было втянуть Киев в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос».