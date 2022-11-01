Ограниченное количество вооружения заставит западные страны рано или поздно прекратить оказывать поддержку Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Sabah.
Как пишет турецкая газета, на восьмом месяце боевых действий военные арсеналы Запада находятся на грани истощения, что в будущем скажется на нежелании западных элит поддерживать украинские власти.
При этом со своими запасами вооружения Москва может вести боевые действия годами, в отличие от США и Великобритании, у которых боеприпасов хватит на несколько недель.
Sabah отмечает, что Запад хорошо знал о том, что не сможет вести долгосрочную войну, а это означает, что их единственной целью было втянуть Киев в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос».
Отмечается, что Россия располагает оборонным бюджетом в 70 миллиардов долларов, при этом в одиночку воюя против США, стран Европейского союза и Великобритании, которые тратят на свою оборону 800 миллиардов долларов, 200 миллиардов евро и 70 миллиардов долларов соответственно. В результате Москва демонстрирует могущество во всех смыслах.