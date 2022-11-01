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10 минут назад

СМИ: Запад рано или поздно бросит Украину

Елена Прошина

Ограниченное количество вооружения заставит западные страны рано или поздно прекратить оказывать поддержку Киеву, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Sabah.

СМИ: Запад рано или поздно бросит Украину
Фото: ТАССТАСС

Как пишет турецкая газета, на восьмом месяце боевых действий военные арсеналы Запада находятся на грани истощения, что в будущем скажется на нежелании западных элит поддерживать украинские власти.

Российские войска нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины

При этом со своими запасами вооружения Москва может вести боевые действия годами, в отличие от США и Великобритании, у которых боеприпасов хватит на несколько недель.

Sabah отмечает, что Запад хорошо знал о том, что не сможет вести долгосрочную войну, а это означает, что их единственной целью было втянуть Киев в боевое столкновение и «посеять в регионе хаос».

Отмечается, что Россия располагает оборонным бюджетом в 70 миллиардов долларов, при этом в одиночку воюя против США, стран Европейского союза и Великобритании, которые тратят на свою оборону 800 миллиардов долларов, 200 миллиардов евро и 70 миллиардов долларов соответственно. В результате Москва демонстрирует могущество во всех смыслах.

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