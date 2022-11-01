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40 минут назад

Expressen: Швеция начала подготовку к войне

Ura.Ru

Шведские власти начали реформировать готовность своей страны в рамках подготовки к военным действиям. Об этом сообщила газета Expressen, ссылаясь на заявление гражданского агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB).

СМИ заподозрили Швецию в готовности к военным действиям
Фото: ТАССТАСС

«В шведской готовности произошел исторический сдвиг — после десятилетий мира в качестве отправной точки Швеция серьезно готовится к войне. Этот сдвиг включает комплексную реформу обеспечения готовности, которая затрагивает около 60 органов власти», — пишет издание со ссылкой на заявление MSB.

Отмечается, что предстоящая реформа потребует не менее 27 миллиардов инвестиций в год.

Глава военной разведки Муст генерал-майор Лена Халлин, в свою очередь, призвала страну не игнорировать вероятность эскалации вооруженного конфликта.

«Нельзя исключать дальнейшую эскалацию, и она может произойти очень быстро», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Швеция готовится к «секретной» угрозе со стороны России. В рамках этого Минобороны страны в ускоренные сроки начало воссоздавать воинские части на острове Готланд в Балтийском море.

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