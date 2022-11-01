СМИ: Клинтон подала иск в суд на Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась в суд с просьбой взыскать с бывшего главы государства Дональда Трампа и его адвокатов 1,06 млн долларов за подачу якобы необоснованного иска против нее, в котором она обвиняется в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2016 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебное заявление.

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Клинтон требует взыскать указанную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые были понесены в ходе ее президентской компании.

По данным агентства, один из адвокатов Трампа, Алина Хабба, назвала поданное Клинтон ходатайство «провокационным обвинением».