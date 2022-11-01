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38 минут назад

Северная Корея обвинила США в подготовке к ядерной войне

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МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

США обвинили в подготовке к ядерной войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной», — заявили в МИД республики, отметив, что военные учения США и Южной Кореи имеют настолько «четкий агрессивный характер» как нигде в мире.

В Пхеньяне считают «абсурдными» обвинения США в адрес КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове.

«Если США все еще прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные шаги», — заключили во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США (INDOPACOM) заявило, что военные США не видят угрозы для себя и своих союзников в лице Японии и РК из-за пусков баллистических ракет Северной Кореи.

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25 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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