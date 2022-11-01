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12 минут назад

Россия может дать жесткий ответ на требования Польши по репарациям

Елена Прошина

Требования польских властей к Москве о выплате репараций за Вторую мировую войну не являются юридически осмысленными, однако если Варшава пойдет на этот шаг, Россия будет чем ответить, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

Россия может дать жесткий ответ на требования Польши по репарациям
Фото: ТАССТАСС

По его словам, с юридической точки зрения амбиции Польши абсолютно несостоятельны.

«Но раз Варшава планирует провести какие-то расчеты, то давайте посмотрим возможный объем теоретических встречных претензий Польше. Поверьте, они окажутся во много раз большими», — заявил собеседник агентства.

Мягков напомнил о событиях времен Гражданской войны, когда Польша наступала на территории Западной Белоруссии и Западной Украины. При этом были использованы местные крестьяне как рабы. Также, по словам научного директора, во время польско-советской войны Варшавой было взято в плен около 120 тысяч красноармейцев.

Польское Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением о возмещении потерь во время Второй мировой войны, обратившись для начала к властям ФРГ. Затем обращение поступило и к России. Бывший президент РФ, зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом».

В мире,Дмитрий Медведев,Михаил Мягков,Совбез ООН,Российское военно-историческое общество,
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