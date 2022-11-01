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18 минут назад

Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине

Ura.Ru

Взрывы слышны в городе Полтаве на Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже», — написал Лунин в своем telegram-канале.

ВС РФ в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Британская газета The Gurdian ранее писала, что российскими крылатыми ракетами были поражены 10 городов на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что удары по объектам противника стали ответом на теракт в Севастополе.

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