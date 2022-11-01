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56 минут назад

Основатель ЧВК «Вагнер» назвал Зеленского «симпатичным парнем»

Lenta.ru

Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассказывая о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), назвал украинского лидера «симпатичным парнем». Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Основатель ЧВК «Вагнер» назвал Зеленского «симпатичным парнем»
Фото: ТАССТАСС

Отвечая на вопрос журналиста Андрея Караулова о том, кто опаснее сегодня — Зеленский или Невзоров, Пригожин заявил, что украинский лидер «хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации, но все же он — твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень».

В то же время предприниматель признался, что не может сказать того же о Невзорове.

«Он красиво говорит, у него хорошие обороты речи, хотя в последнее время все это немножко попахивает некрофилией и, честно говоря, он обаятельный, но болтун».

Ранее Евгений Пригожин направил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В частности, он попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Северной столицы «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

В мире,Андрей Караулов,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,Александр Беглов,Генпрокуратура РФ,
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