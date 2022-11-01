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1 час назад

Украинцы потребовали от Швеции больше денег на размещение беженцев

Ura.Ru

Украинские общественники потребовали от шведских властей увеличить размер пособия для беженцев. Об этом пишет газета Expressen.

Украинцы потребовали от Швеции больше денег на размещение беженцев
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мы обращаемся к шведскому правительству с просьбой улучшить положение украинских беженцев в Швеции. Просим вас предоставить украинцам возможность изучать шведский язык. А также предложить им трудоустройство и увеличить суточные для безработных», — цитирует газета слова активистов украинских общественных организаций.

Авторы письма считают, что пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) абсолютно недостаточно для украинцев, учитывая условия дорожающей жизни. А беженцы, которых бесплатно кормят в Швеции, вообще получают лишь 9 крон (107 рублей) в сутки.

Еще одной серьезной проблемой для беженцев стала работа в Швеции. К примеру, если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вообще лишится пособия. Поэтому беженцы вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, при этом часть из них вынуждена вернуться на родину, другая — становится жертвами торговли людьми.

Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Герасько возмутилась отсутствием жилья для беженцев в Ирландии. Причиной этому стал случай с 43 украинскими беженцами, которые прибыли в страну в конце прошлой недели и не смогли получить госжилье. В шотландском селе Киллин беженцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Массовые отъезды начались после начала спецоперации России. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев.

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