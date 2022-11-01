Украинцы потребовали от Швеции больше денег на размещение беженцев

Украинские общественники потребовали от шведских властей увеличить размер пособия для беженцев. Об этом пишет газета Expressen.

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«Мы обращаемся к шведскому правительству с просьбой улучшить положение украинских беженцев в Швеции. Просим вас предоставить украинцам возможность изучать шведский язык. А также предложить им трудоустройство и увеличить суточные для безработных», — цитирует газета слова активистов украинских общественных организаций.

Авторы письма считают, что пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) абсолютно недостаточно для украинцев, учитывая условия дорожающей жизни. А беженцы, которых бесплатно кормят в Швеции, вообще получают лишь 9 крон (107 рублей) в сутки.

Еще одной серьезной проблемой для беженцев стала работа в Швеции. К примеру, если суточный заработок украинца превысит размер выплат, то он вообще лишится пособия. Поэтому беженцы вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, при этом часть из них вынуждена вернуться на родину, другая — становится жертвами торговли людьми.