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32 минуты назад

СМИ: Взрывы прогремели в Николаеве и Никополе

Свободная пресса

Появились новости о взрывах в украинском Николаеве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Взрывы прогремели в Николаеве и Никополе
Фото: ТАССТАСС

Здесь же говорят о взрывах в Никополе Днепропетровской области. При этом каких-либо подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формирование целевых заданий по специальной военной операции предстоит завершить в самые короткие сроки. По его словам, для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности Вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса страны.

В мире,Михаил Мишустин,
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