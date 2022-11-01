Взрывы прогремели в Николаеве и Никополе

Появились новости о взрывах в украинском Николаеве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Здесь же говорят о взрывах в Никополе Днепропетровской области. При этом каких-либо подробностей случившегося пока не приводится.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формирование целевых заданий по специальной военной операции предстоит завершить в самые короткие сроки. По его словам, для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности Вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса страны.