Взрывы прогремели в Николаеве и Никополе

Появились новости о взрывах в украинском Николаеве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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Здесь же говорят о взрывах в Никополе Днепропетровской области. При этом каких-либо подробностей случившегося пока не приводится.