В Америке стараются воспользоваться энергетическим кризисом в Евросоюзе и получить от этого максимальную прибыль. Такие планы разгневали жителей Европы. Подробности сообщает китайское агентство Xinhua.
«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали», – говорится в сообщении.
Сейчас Вашингтон превращает «европейский кризис» в «американскую возможность».
По информации Xinhua, «закон о снижении инфляции», который начал действовать в США еще в августе 2022 года, может отразиться на сокращении производства в еврозоне.
«Утечка богатства и производственных мощностей в Америку встревожила Европу <...>. Некоторые экономисты и представители отрасли предостерегают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия», – отмечает агентство.
Ранее в новый список иранских санкций попали ЦРУ и Нацгвардия США. Санкции против американских компаний и физических лиц Иран ввел в ответ на вмешательство США во внутренние дела страны.