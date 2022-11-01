Китай раскрыл, как США разгневали Европу

В Америке стараются воспользоваться энергетическим кризисом в Евросоюзе и получить от этого максимальную прибыль. Такие планы разгневали жителей Европы. Подробности сообщает китайское агентство Xinhua.

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«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали», – говорится в сообщении.

Сейчас Вашингтон превращает «европейский кризис» в «американскую возможность».

По информации Xinhua, «закон о снижении инфляции», который начал действовать в США еще в августе 2022 года, может отразиться на сокращении производства в еврозоне.

«Утечка богатства и производственных мощностей в Америку встревожила Европу <...>. Некоторые экономисты и представители отрасли предостерегают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия», – отмечает агентство.