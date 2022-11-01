Американцы уличили Байдена в обмане

Американцы считают, что президент страны Джо Байден их обманывает. Об этом говорят зрители телеканала CNBC в ответ на обвинения Байдена в адрес нефтяных компаний – якобы они получают рекордную прибыль, потому и растут цены на бензин. Байден то выступает против добычи полезных ископаемых в пользу более экологичных способов производства электроэнергии, то обвиняет нефтяников в высоких ценах и низком уровне добычи. Ему уже не верят.