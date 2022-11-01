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44 минуты назад

Американцы уличили Байдена в обмане

Свободная прессаиещё 10

Американцы считают, что президент страны Джо Байден их обманывает. Об этом говорят зрители телеканала CNBC в ответ на обвинения Байдена в адрес нефтяных компаний – якобы они получают рекордную прибыль, потому и растут цены на бензин. Байден то выступает против добычи полезных ископаемых в пользу более экологичных способов производства электроэнергии, то обвиняет нефтяников в высоких ценах и низком уровне добычи. Ему уже не верят.

Американцы уличили Байдена в обмане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полный бред. Этот парень сначала блокирует нефтепроводы и разработку, а потом обвиняет нефтяные компании», «Нервничаешь? Потому что в стране вот-вот закончится дизельное топливо», «Если вы затеяли перепалку с саудовцами и остановили добычу нефти у себя, то ждите поражения 8 ноября», – пишут зрители в комментариях к статье на сайте телекомпании.

Ранее «СП» писала о том, что в США заявили об ужасных последствиях новых антироссийских санкций.

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