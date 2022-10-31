Зеленский рассказал о важном разговоре с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву и сделку по зерну с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Провел важный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем», – сообщил Зеленский.

По его словам, он также заявил о необходимости построить над Украиной воздушный щит. Кроме того, Зеленский поблагодарил немецкого канцлера за предоставленную Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора политики также обсудили зерновую сделку. Оба отметили важность продолжения этой инициативы.