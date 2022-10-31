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10 минут назад

Зеленский рассказал о важном разговоре с Шольцем

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву и сделку по зерну с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает «Газета.ру».

Зеленский рассказал о важном разговоре с Шольцем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Провел важный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем», – сообщил Зеленский.

По его словам, он также заявил о необходимости построить над Украиной воздушный щит. Кроме того, Зеленский поблагодарил немецкого канцлера за предоставленную Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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Он добавил, что в ходе телефонного разговора политики также обсудили зерновую сделку. Оба отметили важность продолжения этой инициативы.

Ранее Зеленский заявил, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс.

В мире,СВО,Петр Фиала,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,НАТО,
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