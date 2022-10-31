CБУ провела обыски в епархиях Украинской православной церкви

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала обыски в помещениях, которые принадлежат Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК.

«У них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов», – сообщили в СБУ.

По мнению ведомства, обнаруженные материалы свидетельствуют о правонарушениях, которые предусмотрены статьями УК Украины. Сообщается, что материалы распространялись среди священнослужителей, чтобы «сформировать позиции, выгодные России». Среди авторов обнаруженных текстов значится бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП Андрей Новиков. Уточняется, что все изъятые материалы были отправлены на экспертизу.