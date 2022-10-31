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7 минут назад

Иран ввел санкции против ряда физических и юридических лиц США

ТАССиещё 4

Власти Ирана ввели в понедельник санкции против десяти физических и четырех юридических лиц США. Соответствующее заявление МИД исламской республики приводит агентство Tasnim.

Иран ввел санкции против США
Фото: ТАССТАСС

Как следует из заявления, ограничения введены, в частности, за "вмешательство во внутренние дела" Ирана, "поощрение насилия и беспорядков" и подстрекательство к совершению терактов в стране.

В санкционный список Тегерана попали глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла, исполнительный директор, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, заместитель советника по национальной безопасности президента США Энн Нойбергер, занимающаяся вопросами кибербезопасности и новейших технологий, а также другие американские военные и чиновники.

Кроме того, санкции наложены на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Национальную гвардию и 9-ю воздушную армию ВВС США, а также американскую НПО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran, UANI) и ее исполнительного директора Марка Уоллеса.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

На фоне акций протеста в Иране США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.

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