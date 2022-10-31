Глава Минобороны Турции обратился с призывом к Шойгу

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Россию пересмотреть решение о выходе из зерновой сделки. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.
Акар назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «поспешным и неверным». По его словам, в Анкаре надеются, что Москва вернется к заключенной договоренности по этому поводу и поставки сельхозпродукции из портов Украины продолжится. Глава Минобороны Турции напомнил о гуманитарной цели сделки.
Вчера, 30 октября, МИД России заявил, что РФ приняла решение выйти из соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. Решение было принято на фоне атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе со стороны Киева.