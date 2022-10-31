Глава Минобороны Турции обратился с призывом к Шойгу

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Россию пересмотреть решение о выходе из зерновой сделки. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

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Акар назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «поспешным и неверным». По его словам, в Анкаре надеются, что Москва вернется к заключенной договоренности по этому поводу и поставки сельхозпродукции из портов Украины продолжится. Глава Минобороны Турции напомнил о гуманитарной цели сделки.