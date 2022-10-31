"Мы отмечаем недавнее заявление России о том, что она приняла решение приостановить участие в зерновой сделке ввиду последствий для Черноморского флота около Севастополя, а также отмечаем реагирование Украины, ООН и других соответствующих сторон", - указал китайский дипломат. "Мы надеемся на то, что затронутые стороны будут и далее поддерживать коммуникацию, восстанавливать взаимное доверие и смогут найти решение, которое позволит добиться консенсуса", - отметил зампостпреда Китая при ООН, выразив надежду на то, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш "будет и дальше играть активную роль в этой области".