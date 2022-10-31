Китай надеется, что стороны зерновой сделки найдут решение, которое учтет обеспокоенности всех. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.
"Мы отмечаем недавнее заявление России о том, что она приняла решение приостановить участие в зерновой сделке ввиду последствий для Черноморского флота около Севастополя, а также отмечаем реагирование Украины, ООН и других соответствующих сторон", - указал китайский дипломат. "Мы надеемся на то, что затронутые стороны будут и далее поддерживать коммуникацию, восстанавливать взаимное доверие и смогут найти решение, которое позволит добиться консенсуса", - отметил зампостпреда Китая при ООН, выразив надежду на то, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш "будет и дальше играть активную роль в этой области".
"Китай обратил внимание на публичное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова СМИ 30 октября о том, что он готов к диалогу с западными странами по снижению напряженности. Мы надеемся, что соответствующие стороны ответят позитивно и все смогут встретиться на середине пути, чтобы открыть путь к диалогу и переговорам как можно скорее", - сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.