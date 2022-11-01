В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога

В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу. Речь о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщают местные власти.
Кроме того, тревога звучит в занятых украинскими войсками частях Донецкой народной республики.
Ранее "Свободная пресса" писала о взрывах в украинском Николаеве, а также Никополе Днепропетровской области. При этом каких-либо подробностей случившегося пока не приводится.
Также сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формирование целевых заданий по специальной военной операции предстоит завершить в самые короткие сроки. По его словам, для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности Вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса страны.