В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога

В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу. Речь о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщают местные власти.

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Кроме того, тревога звучит в занятых украинскими войсками частях Донецкой народной республики.

Ранее "Свободная пресса" писала о взрывах в украинском Николаеве, а также Никополе Днепропетровской области. При этом каких-либо подробностей случившегося пока не приводится.