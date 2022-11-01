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1 час назад

В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога

Свободная прессаиещё 9

В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу. Речь о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщают местные власти.

В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, тревога звучит в занятых украинскими войсками частях Донецкой народной республики.

Ранее "Свободная пресса" писала о взрывах в украинском Николаеве, а также Никополе Днепропетровской области. При этом каких-либо подробностей случившегося пока не приводится.

Также сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формирование целевых заданий по специальной военной операции предстоит завершить в самые короткие сроки. По его словам, для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности Вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса страны.

В мире,Михаил Мишустин,
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