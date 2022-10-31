12 грузовых судов с Украины направились в Турцию

Представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла заявила, что по гуманитарному коридору в Черном море проходят 12 грузовых судов с Украины по направлению к Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также уточнила, что инцидентов в рамках «черноморской зерновой инициативы» сегодня не было.
«В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», – рассказала Исмини Палла.
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