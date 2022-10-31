12 грузовых судов с Украины направились в Турцию

«В морском гуманитарном коридоре инцидентов сегодня не зафиксировано. 12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», – рассказала Исмини Палла.