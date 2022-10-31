В Турции нашли выгоду в раздражении Байдена Зеленским

«Да, с одной стороны, есть "поджигатели войны" в США, Великобритании, в основном в правительствах. Но в то же время, после промежуточных выборов, что будет происходить в США — никто не знает. Сейчас впервые в американской прессе появились утечки о том, что [президент Соединенных Штатов Джо] Байден был так разочарован [украинским лидером Владимиром] Зеленским в июне. Почему это просочилось в прессу именно сейчас? Возможно, есть некоторая усталость там [в США], возможно, есть некоторая усталость в Британии, особенно среди британцев», — отметил эксперт.