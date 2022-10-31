В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
13 минут назад

Алиев назвал пять принципов нормализации отношений с Арменией

Елена Прошина

Нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией можно достичь на основе предложенных Баку пяти основных принципов. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает ТАСС.

Алиев назвал пять принципов нормализации отношений с Арменией
Фото: ТАССТАСС

Принципы, о которых сказал он, включают в себя переход к взаимному признанию суверенитета и нерушимости границ Азербайджана и Армении, отсутствие территориальных претензий и угроз безопасности, проведение делимитации и демаркации границы и открытие транспортного сообщения и коммуникаций.

К Путину обратились с просьбой по Карабаху

Алиев отметил, что Карабахский конфликт является «историей», решенной два года назад, и обсуждать по его поводу «нечего» в отличие от нормализации отношений двух государств. По мнению президента Азербайджана, пришло время «говорить и действовать» в данном направлении.

Алиев подчеркнул, что высоко ценит личную роль Путина в этом вопросе и рассчитывает на дальнейшую активную роль РФ в нормализации отношений Баку и Еревана.

В мире,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители