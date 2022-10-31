Алиев назвал пять принципов нормализации отношений с Арменией

Нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией можно достичь на основе предложенных Баку пяти основных принципов. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает ТАСС.

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Принципы, о которых сказал он, включают в себя переход к взаимному признанию суверенитета и нерушимости границ Азербайджана и Армении, отсутствие территориальных претензий и угроз безопасности, проведение делимитации и демаркации границы и открытие транспортного сообщения и коммуникаций.

Алиев отметил, что Карабахский конфликт является «историей», решенной два года назад, и обсуждать по его поводу «нечего» в отличие от нормализации отношений двух государств. По мнению президента Азербайджана, пришло время «говорить и действовать» в данном направлении.