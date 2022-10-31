В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в понедельник вечером в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Воздушную тревогу также объявили в занятых украинскими войсками частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.