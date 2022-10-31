Маск пообещал ЕК соблюдать правила контроля контента в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший социальную сеть Twitter, пообещал Еврокомиссии (ЕК) соблюдать правила по борьбе с незаконным онлайн-контентом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

Миллиардер связался с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, чтобы заверить его в согласии площадки с требованиями ЕС о контроле контента.

«Самопровозглашенный абсолютист свободы слова согласился провести встречу с Бретоном в ближайшие недели», — пишет агентство.

Ранее Бретон напомнил Маску о правилах работы соцсети в ЕС. «В Европе птичка будет летать в соответствии с нашими европейскими правилами», — заявил чиновник.