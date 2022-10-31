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35 минут назад

Маск пообещал Еврокомиссии соблюдать правила контроля контента в Twitter

Lenta.ru

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший социальную сеть Twitter, пообещал Еврокомиссии (ЕК) соблюдать правила по борьбе с незаконным онлайн-контентом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

Маск пообещал ЕК соблюдать правила контроля контента в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Миллиардер связался с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, чтобы заверить его в согласии площадки с требованиями ЕС о контроле контента.

«Самопровозглашенный абсолютист свободы слова согласился провести встречу с Бретоном в ближайшие недели», — пишет агентство.

Ранее Бретон напомнил Маску о правилах работы соцсети в ЕС. «В Европе птичка будет летать в соответствии с нашими европейскими правилами», — заявил чиновник.

Новые правила, которые вступят в силу в 2024 году, включают в себя запрет рекламы, направленной на детей или основанной на чувствительных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды, а также разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного контента, включая материалы, пропагандирующие терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

В мире,Наука и техника,Илон Маск,Еврокомиссия,ЕС,
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