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20 минут назад

Азербайджан выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Арменией

Lenta.ruиещё 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном
Фото: © Пресс-служба президента Азербайджана© Пресс-служба президента Азербайджана

Принципы ранее были озвучены МИД Азербайджана. Баку предлагает прийти к взаимному признанию суверенитета и нерушимости границ двух государств, подтвердить взаимное отсутствие территориальных претензий, воздержаться от угрозы безопасности, провести делимитацию и демаркацию границы, а также открыть транспортное сообщение и коммуникации.

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