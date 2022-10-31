Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Принципы ранее были озвучены МИД Азербайджана. Баку предлагает прийти к взаимному признанию суверенитета и нерушимости границ двух государств, подтвердить взаимное отсутствие территориальных претензий, воздержаться от угрозы безопасности, провести делимитацию и демаркацию границы, а также открыть транспортное сообщение и коммуникации.