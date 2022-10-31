Бывший глава МВД Сербии Александр Вулин негативно отреагировал на требования депутата Европарламента Виолы фон Крамон к Белграду присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вулина, фон Крамон хочет разрушить вековую дружбу России и Сербии. Депутат Европарламента призывала власти Сербии выбрать сторону, так как большая часть Европы поддерживает Украину.

«Всерьез воспринимаю и то, что Виола фон Крамон требует от Сербии ввести санкции против России и нарушить дружбу с последовательным союзником, который у нас есть веками <...> Виола фон Крамон хочет через Сербию «вернуть долги» России со Второй мировой войны и хотела бы забыть, где чьи предки были во время битвы за Сталинград», — заявил политик.

Власти Сербии должны сделать выбор между тесными отношениями с Россией и сближением с Евросоюзом. Об этом заявила в понедельник депутат Европарламента Виола фон Крамон после встречи с президентом республики Александаром Вучичем.

"Вы должны определиться, на чьей вы стороне, видит ли кто-либо свое место в Европейском союзе, в европейской семье. Сербия - определенно европейская страна, <...> ее окружают страны ЕС, так что в наших общих интересах, чтобы Сербия согласовала свой курс с политикой санкций [против РФ] и не только с ней. В наших интересах, чтобы европейские ценности и нормы применялись здесь в Сербии", - заявила фон Крамон в интервью сербскому каналу N1. Она подчеркнула, что давление на Белград в этом вопросе будет только возрастать.

На вопрос журналистки о том, можно ли сказать, готов ли президент Вучич ввести санкции против России, евродепутат ответила, что на встрече они не обсуждали детали, но выразила мнение, что президент "знает, насколько пагубна зависимость от России для сербской экономики".

Будучи страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, Сербия должна привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества, заявила на совместной с президентом Сербии Александаром Вучичем пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.

«Но также важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении», — сказала глава ЕК.

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал страну ввести санкции против России. Об этом журналистам сообщили в администрации сербского президента Александара Вучича, передает РИА «Новости».

«Посол Жофре повторил позицию Брюсселя по вопросу согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС и введением санкций в отношении РФ, а также выразил готовность сотрудничать с нашей страной по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции», — сообщили в администрации.

Вучич в свою очередь поблагодарил Еврокомиссию за поддержку в строительстве энергетической инфраструктуры.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин напомнил послу Украины Владимиру Толкачу о бомбардировках силами НАТО Сербии.

По его словам, при бомбардировках НАТО погибли десятки «сербских мальчиков и девочек». Он заявил, что те, кто «требует суда за преступления при российско-украинском конфликте», должны также потребовать суда и над «убийцами сербских детей при агрессии НАТО».

Президент Сербии Александр Вучич, оценивая в эфире TV Prva готовность республики ввести санкции в отношении России, заявил, что Белград не станет этого делать, если не возникнет угроз существованию Сербии.

«Пока нет экзистенциальной угрозы для Сербии, для ее граждан, не станем (вводить санкции — прим. «Ленты.ру»), будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности. Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам Сербии, скажу, что мы должны потому-то и потому-то. Спрашиваете меня – настал ли этот момент, думаю, что нет», — рассказал сербский лидер, отметив, что республика уже в течение 240 дней проводит самостоятельную политику.

Вучич напомнил о том, что Россия вместе с Китаем постоянно защищают в Совете Безопасности ООН территориальную целостность Сербии. По его словам, Белград не ищет предлога для введения ограничений против Москвы.

Ранее Вучич рассказал, что страна всеми силами пытается помешать западным странам возложить на Россию вину за нарушения международного права. Он напомнил, что Запад однажды сам нарушил устав ООН и все резолюции организации в отношении Сербии.

Сербия продолжит путь вступления в ЕС при сохранении добрых отношений с Китаем и сохранении своей позиции по Украине. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы продолжаем свой путь, европейский путь, будем беречь свои традиционно добрые отношения с Китаем и свою принципиальную позицию по отношению к конфликту на Украине", - заявил Вучич.

Представители стран ЕС неоднократно заявляли руководству Сербии, что Евросоюз ожидает от Сербии единства в вопросе украинского кризиса и "российской агрессии". Так, посол Франции в Белграде Пьер Кошар подчеркивал, что считает важным, чтобы "Сербия и ЕС действовали согласованно и едино в связи с кризисом на Украине". В свою очередь и. о. главы делегации ЕС в Сербии Дирк Лоренц отмечал, что от Сербии как от будущего члена ЕС "ожидают активной позиции". 14 апреля посол Германии в Сербии Томас Шиб заявил, что ожидает присоединения Сербии к санкциям против России. В противном случае дипломат указал на возможность оттока немецких инвестиций из Сербии.

В обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности 2 июня Александар Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент также уведомил, что его страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Новое правительство Сербии продолжит отказ от антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат указал на то, что президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин во главе с премьером Аной Брнабич правительством преемственности. По словам посла, в заявлениях вновь назначенных министров нет никаких намеков на то, что сербский подход к санкциям в отношении России поменялся.

«Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и Советом национальной безопасности Сербии, сохраняется», — заключил Боцан-Харченко.

26 октября Вучич утвердил новое правительство республики. В состав правительства вошли первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.

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Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости рассказал, что отношения между Россией и Сербией не изменятся, несмотря на непризнание Белградом референдумов в Донбассе.

«В контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается», — поделился посол.

По его словам, Москва считает лучшим вариантом развитие отношений со страной, сохраняющей свой суверенитет, чем с теми, кто безоговорочно придерживается линии Вашингтона и Брюсселя.

Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел Сербии отказались признавать итоги референдумов в Донбассе и регионах Украины в соответствии с принципами международного права.

Руководитель Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что популярность Европейского союза в Сербии неуклонно падает, и виноват в этом сам ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, европейские депутаты, осуждающие Сербию, требующие от нее признание Косово, а также введения санкций против Российской Федерации, о республике знают ровно столько, сколько и о независимой государственной политике, то есть ничего.

Министр отметил, что в непопулярности Евросоюза виноваты новости о политике шантажа и угроз ЕС в отношении республики, а не фейковые новости.

«Требовать от Сербии ради идеи о неподтвержденном членстве в ЕС признать Косово, бросить Республику Сербскую и ввести санкции против России, а при этом ожидать, чтобы Сербия с этим согласилась, — то же самое, что ожидать, чтобы жертва грабежа была на стороне грабителя. Такое возможно, но это лечится», — заявил Вулин.

Он добавил, что ЕС в падении поддержки своей политики в Сербии должен винить собственный шантаж и давление на Белград, а не РФ.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов покинуть свой пост, чтобы не признавать независимость Косово.

Сербия не откажется от сотрудничества с Россией, поскольку оно идет на пользу обеим странам, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, слова которого приводит ФАН. Однако он отметил, что процесс развития дружественных отношений между Москвой и Белградом подвергается серьезному прессингу со стороны агрессивно настроенных государств Евросоюза.

«Европейцы неоднократно шантажировали Белград и продолжают оказывать на него давление. Здесь важно, чтобы наши политики опирались на взаимные интересы двух стран. Я практически уверен, что сербы не смогут отказаться от правильного курса — сотрудничества с Россией, которое идет на пользу братского народа», — отметил парламентарий.

Он также указал на лицемерие западной политики. При этом, по его словам, оно не должно стать преградой на пути дружбы двух славянских народов.

Назначение Аны Брнабич премьер-министром Сербии сигнализирует о том, что республика взяла курс на Запад, однако любые попытки властей ввести ограничения против России могут привести к народным протестам и дестабилизации ситуации в стране, рассказал в разговоре с «ПолитЭкспертом» сербский политолог Драган Станоевич. По его словам, Запад может надавить на Сербию санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.

Теперь от Запада можно ожидать чего угодно, даже санкции против Сербии, закрытие безвизового режима, прекращения финансирования... Но нужно понимать главное: огромное большинство — около 90% сербов — против введения антироссийских рестрикций. И любая попытка сделать это может вывести народ на улицы и дестабилизировать ситуацию в стране, — пояснил эксперт.