Пашинян намерен посетить Иран 1 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует совершить во вторник, 1 ноября, визит в Иран по приглашению президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил в понедельник замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.
"[Премьер Армении] Никол Пашинян по приглашению президента нашей страны намерен посетить Тегеран завтра для проведения двусторонних переговоров", - сказал Джамшиди иранскому агентству IRNA.
22 октября Пашинян встретился в Ереване с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как сообщала пресс-служба армянского кабмина, шеф иранской дипломатии от имени Раиси пригласил Пашиняна посетить Тегеран.