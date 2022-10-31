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32 минуты назад

Пашинян намерен посетить Иран 1 ноября

ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует совершить во вторник, 1 ноября, визит в Иран по приглашению президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил в понедельник замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Пашинян намерен посетить Иран 1 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"[Премьер Армении] Никол Пашинян по приглашению президента нашей страны намерен посетить Тегеран завтра для проведения двусторонних переговоров", - сказал Джамшиди иранскому агентству IRNA.

22 октября Пашинян встретился в Ереване с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как сообщала пресс-служба армянского кабмина, шеф иранской дипломатии от имени Раиси пригласил Пашиняна посетить Тегеран.

В мире,Мохаммад Джамшиди,Никол Пашинян,
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