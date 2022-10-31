Пашинян намерен посетить Иран 1 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует совершить во вторник, 1 ноября, визит в Иран по приглашению президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил в понедельник замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.