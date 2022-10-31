Анкара отказалась действовать во вред Европе

Турция отказывается способствовать ослаблению Европы, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет агентство Anadolu.

Чавушоглу пояснил, что Турция является региональной державой, глобальным актором на европейском континенте. Соответственно, Анкаре следует принять меры для разрешения кризисов в макрорегионе.

Дипломат подчеркнул, что государства Евросоюза проявляют по отношению к другим странам далеко не лучшие качества. Среди них можно назвать «двойные стандарты, лицемерие, недальновидность».

Вместе с тем, ослабление ЕС существенно противоречит экономическим интересам Турции, уточнил министр. Он добавил, что Анкаре важна стабильность на европейском континенте.