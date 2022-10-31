Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в июне. Украинский лидер был недоволен якобы недостаточной военной помощи, предоставляемой Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», - сказал источник телеканала, знакомый с ситуацией.

По его словам, в разговоре с Зеленским Байден даже повысил голос. Он заметил, что американский народ весьма щедр к Украине, а администрация и военные США работают над тем, чтобы помочь стране. Он также добавил, что украинский лидер мог бы проявить чуть больше благодарности.

Отмечается, что лидеры двух стран регулярно общаются по телефону, после того как Вашингтон объявляет об очередных мерах военной поддержки Киева. Байден и его советники считали, что Вашингтон делает все возможное для Украины, однако Зеленский в своих публичных выступлениях делает акцент лишь на том, что не осуществляется.