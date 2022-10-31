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32 минуты назад

Очевидцы заявили об отсутствии света, воды и связи в Киеве

Алиса Селезнёва

Очевидцы сообщили, что сегодня в столице Украины нет света, воды и связи, а также не работает электротранспорт. Об этом пишет ТАСС.

Очевидцы заявили об отсутствии света, воды и связи в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева.

Зеленский сообщил об уничтожении трех энергетических объектов Украины

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица была частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры. Он уточнил, что нарушена работа энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в городе.

По данным киевской горадминистрации, были обесточены, в том числе и троллейбусные и трамвайные маршруты.

«В столице из-за обесточивания на ряде троллейбусных и трамвайных маршрутов организуют автобусное сообщение», - пояснили в администрации.

В мэрии пообещали, что такая мера будет действовать, пока ситуация с электроэнергией не стабилизируется.

В свою очередь в офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что «из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии» на всей территории Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,
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