Очевидцы заявили об отсутствии света, воды и связи в Киеве

Очевидцы сообщили, что сегодня в столице Украины нет света, воды и связи, а также не работает электротранспорт. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица была частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры. Он уточнил, что нарушена работа энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в городе.
По данным киевской горадминистрации, были обесточены, в том числе и троллейбусные и трамвайные маршруты.
«В столице из-за обесточивания на ряде троллейбусных и трамвайных маршрутов организуют автобусное сообщение», - пояснили в администрации.
В мэрии пообещали, что такая мера будет действовать, пока ситуация с электроэнергией не стабилизируется.
В свою очередь в офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что «из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии» на всей территории Украины.