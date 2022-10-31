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1 час назад

В Армении заявили о готовности разблокировать диалог с Азербайджаном

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана в любой момент разблокировать диалог с Баку. Его цитирует ТАСС.

Пашинян заявил о готовности разблокировать диалог с Баку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Армения очень заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций с Азербайджаном.

«Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года», — заявил Пашинян в ходе встречи с президентом России ВладВладимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что коммуникации, которые проходят на территории Армении должны находится под полным контролем Еревана.

«Погранслужба ФСБ ФСБ РФ должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей», — добавил Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что республика согласна с подходами России в вопросе урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха.

Путин подчеркнул, что конфликт вокруг Карабаха необходимо завершить, а у Пашиняна, по его мнению, есть «политическая воля» к этому.

Никол Пашинян,Владимир Путин,ФСБ,
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