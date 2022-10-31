Пашинян заявил о готовности разблокировать диалог с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана в любой момент разблокировать диалог с Баку. Его цитирует ТАСС.

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По его словам, Армения очень заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций с Азербайджаном.

«Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года», — заявил Пашинян в ходе встречи с президентом России ВладВладимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что коммуникации, которые проходят на территории Армении должны находится под полным контролем Еревана.

«Погранслужба ФСБ ФСБ РФ должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей», — добавил Пашинян.

Ранее премьер Армении заявил, что республика согласна с подходами России в вопросе урегулирования конфликта между Ереваном и Баку по вопросу Нагорного Карабаха.