В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
56 минут назад

В Иране проведут публичные суды над участниками протестов

Lenta.ru

Иранские суды в провинции Тегеран уже предъявили обвинительные приговоры в отношении почти тысячи участников протестов по всей стране, которые начались из-за смерти Махсы Амини, судебные процессы проведут в публичном формате. Об этом сообщает Washington Post (WP).

В Иране проведут публичные суды над участниками протестов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Определено время рассмотрения в революционных судах дел нескольких лиц, которые принимали участие в недавних вандальных действиях и которым предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, в том числе побоях, нанесении ранений или убийстве сотрудников сил правопорядка, поджоге общественного имущества… Заседания суда над этими участниками беспорядков будут проходить публично во все дни этой недели», — заявил иранский генеральный прокурор Али Аль-Касимехр.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом заподозрил Россию в содействии властям Ирана в подавлении протестов. Она добавила, что Иран и Россия становятся ближе по мере того, как оказываются в изоляции.

В мире,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители