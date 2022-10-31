В Иране проведут публичные суды над участниками протестов

«Определено время рассмотрения в революционных судах дел нескольких лиц, которые принимали участие в недавних вандальных действиях и которым предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, в том числе побоях, нанесении ранений или убийстве сотрудников сил правопорядка, поджоге общественного имущества… Заседания суда над этими участниками беспорядков будут проходить публично во все дни этой недели», — заявил иранский генеральный прокурор Али Аль-Касимехр.