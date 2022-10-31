Турция отказалась действовать во вред Европе

«Если мы часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актор, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу — двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно насчитать еще», — сказал он.