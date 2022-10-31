Турция отказалась действовать во вред Европе

Анкара отказывается действовать во вред Европе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.
«Если мы часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актор, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу — двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно насчитать еще», — сказал он.
При этом политик заметил, что ослабление Европы «не будет на руку» Турции, так как это противоречит экономическим интересам Анкары. По его словам, стабильность Европы важна для турецкой стороны.