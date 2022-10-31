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1 час назад

Турция отказалась действовать во вред Европе

Lenta.ruиещё 2

Анкара отказывается действовать во вред Европе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.

Турция отказалась действовать во вред Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актор, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу — двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно насчитать еще», — сказал он.

При этом политик заметил, что ослабление Европы «не будет на руку» Турции, так как это противоречит экономическим интересам Анкары. По его словам, стабильность Европы важна для турецкой стороны.

В мире,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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