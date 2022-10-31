У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов», — заявил Сухарук в эфире украинского телемарафона «Единые новости».