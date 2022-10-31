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26 минут назад

У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы

Ura.Ru

На Украине израсходована большая часть оборудования для ремонта энергосистемы. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук.

У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов», — заявил Сухарук в эфире украинского телемарафона «Единые новости».

Он также добавил, что сейчас на Украине ведется работа над приобретением оборудования у стран-партнеров.

После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. Из-за взрывов около 1,5 миллионов украинских абонентов остались без света, сообщает RT. Позже на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога, передает «Национальная служба новостей».

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