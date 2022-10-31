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20 минут назад

«Заинтересован в России как в сильном игроке»: эксперт о новом президенте Бразилии

Елена Прошина
Дмитрий Разумовский эксперт

Директор Института Латинской Америки РАН, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Разумовский в разговоре с "Рамблером" рассказал о победившим на выборах президента Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве и оценил дальнейшие перспективы развития отношений страны с Россией.

Специалист напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, сделанное им в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тогда глава государства отмечал, что РФ считает Бразилию важнейшим партнером в Латинской Америке и будет делать для все того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Вместе с тем эксперт рассказал, что во время двух предыдущих сроков в должности президента Бразилии да Силва работал на укрепление взаимодействия с Москвой по различным направлениям.

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В Бразилии тоже существует некий консенсус относительного того, что отношения с Россией - это приоритетные отношения. И у Лулы да Силвы [за время двух предыдущих сроков в должности президента - прим. ред.] выстроились очень конструктивные отношения с Российской Федерацией. По сути расцвет наших отношений начался еще при президентстве Фернанду Энрике Кардозу, когда было подписано первое крупное межгосударственное соглашение. Но взлет отношений стран с точки зрения политического сотрудничества - и двустороннего, и в рамках многосторонних организаций (БРИКС, Совет Безопасности, G20 и прочие), и с точки зрения торгово-экономической повестки (рост товарооборота, старт обсуждения различных инвестиционных проектов) - все это началось именно при Луле.

Лула да Силва заинтересован в России как в сильном международном игроке, который создает противовес доминированию Соединенных Штатов в регионе. Хорошие отношения были выстроены и с первым лицом. Лула - прагматик, и он, я уверен, сейчас понимает важность России даже просто с точки зрения насущной для него задачи обеспечения Бразилии удобрениями. После масштабной засухи удобрения для Бразилии - это критически важный аспект продовольственной безопасности.

В целом при да Силве для России сохранится комфортный режим отношений. Но при этом сейчас важно понять, какой будет внутриполитическая динамика в Бразилии. Общество там по сути расколото на два лагеря. Какая-то часть сторонников уступившего на выборах экс-президента Жаира Болсонару может отказаться признавать да Силву. Пока что и сам Болсонару не признал поражения и не поздравил с Лулу победой. Может быть, он сделает утром. Однако все западные лидеры, а также Владимир Путин уже поздравили Лулу с победой на выборах. Конечно, Россия не заинтересована в росте внутриполитической напряженности в Бразилии, страна интересна нам как сильный и независимый партнер. Но для Москвы важно, что да Силва за время предыдущих президентских сроков доказал, что они независим, что он способен проводить самостоятельную политику, не ориентируясь на Вашингтон.
Дмитрий Разумовский
Дмитрий Разумовский Директор Института Латинской Америки РАН, эксперт клуба "Валдай"

Вместе с тем Разумовский рассказал о позиции Лулы да Силвы касательно конфликта на Украине.

"Его позицию можно охарактеризовать так: он смотрит на этот кризис не с узко-локальной точки зрения, как часто это делают западные политики, а он смотрит на весь контекст - на предыдущие отношения России и НАТО, на весь контекст политической динамики Украины. Кроме того, он критически относится к фигуре [президента Украины] Владимира Зеленского, считая, что его действия во многом безответственны. Лулу да Силва задает вопросы и Западу, как грибоедовское: "А судьи кто?". Мол, ваши действия сами по себе во многом спровоцировали этот конфликт. То есть он возлагает ответственность на все стороны, избегая одностороннего осуждения, как это сейчас делается на Западе. Да Силва смотрит на конфликт шире", — отметил специалист.

Он также ответил на вопрос о возможности присоединения Бразилии к антироссийским санкциям.

"В конституции Бразилии прописана норма о том, что она не имеет права присоединяться к санкциям, которые не были введены Советом Безопасности ООН. Такая же норма прописана и у других стран региона, например, у Чили, у Аргентины. Латинская Америка с 2014 года никогда не присоединялась к иностранным санкциям. И даже те страны, которые условно принадлежат к проамериканскому лагерю - Колумбия или Чили - не подключались к санкциям. Это происходило не только потому, что там есть конституционные ограничения, но и потому что латиноамериканцы всегда были против санкций. Их регион много страдал от ограничительных мер - и Куба, и Чили, и Венесуэла, и Никарагуа. Поэтому латиноамериканцы всегда солидарно выступали за снятие санкций, например, против Кубы, невзирая на политические различия. Для них осуждение санкций - это один из базовых принципов внешней политики. И я не допускаю сценария, при котором Лула начал бы присоединяться к антироссийским санкциям", — заключил эксперт.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах действующего президента Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов. 77-летний Да Силва стал главой государства в третий раз.

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