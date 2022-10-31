Директор Института Латинской Америки РАН, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Разумовский в разговоре с "Рамблером" рассказал о победившим на выборах президента Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве и оценил дальнейшие перспективы развития отношений страны с Россией.
Специалист напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, сделанное им в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тогда глава государства отмечал, что РФ считает Бразилию важнейшим партнером в Латинской Америке и будет делать для все того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Вместе с тем эксперт рассказал, что во время двух предыдущих сроков в должности президента Бразилии да Силва работал на укрепление взаимодействия с Москвой по различным направлениям.
Вместе с тем Разумовский рассказал о позиции Лулы да Силвы касательно конфликта на Украине.
"Его позицию можно охарактеризовать так: он смотрит на этот кризис не с узко-локальной точки зрения, как часто это делают западные политики, а он смотрит на весь контекст - на предыдущие отношения России и НАТО, на весь контекст политической динамики Украины. Кроме того, он критически относится к фигуре [президента Украины] Владимира Зеленского, считая, что его действия во многом безответственны. Лулу да Силва задает вопросы и Западу, как грибоедовское: "А судьи кто?". Мол, ваши действия сами по себе во многом спровоцировали этот конфликт. То есть он возлагает ответственность на все стороны, избегая одностороннего осуждения, как это сейчас делается на Западе. Да Силва смотрит на конфликт шире", — отметил специалист.
Он также ответил на вопрос о возможности присоединения Бразилии к антироссийским санкциям.
"В конституции Бразилии прописана норма о том, что она не имеет права присоединяться к санкциям, которые не были введены Советом Безопасности ООН. Такая же норма прописана и у других стран региона, например, у Чили, у Аргентины. Латинская Америка с 2014 года никогда не присоединялась к иностранным санкциям. И даже те страны, которые условно принадлежат к проамериканскому лагерю - Колумбия или Чили - не подключались к санкциям. Это происходило не только потому, что там есть конституционные ограничения, но и потому что латиноамериканцы всегда были против санкций. Их регион много страдал от ограничительных мер - и Куба, и Чили, и Венесуэла, и Никарагуа. Поэтому латиноамериканцы всегда солидарно выступали за снятие санкций, например, против Кубы, невзирая на политические различия. Для них осуждение санкций - это один из базовых принципов внешней политики. И я не допускаю сценария, при котором Лула начал бы присоединяться к антироссийским санкциям", — заключил эксперт.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах действующего президента Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов. 77-летний Да Силва стал главой государства в третий раз.