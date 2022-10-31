"В конституции Бразилии прописана норма о том, что она не имеет права присоединяться к санкциям, которые не были введены Советом Безопасности ООН. Такая же норма прописана и у других стран региона, например, у Чили, у Аргентины. Латинская Америка с 2014 года никогда не присоединялась к иностранным санкциям. И даже те страны, которые условно принадлежат к проамериканскому лагерю - Колумбия или Чили - не подключались к санкциям. Это происходило не только потому, что там есть конституционные ограничения, но и потому что латиноамериканцы всегда были против санкций. Их регион много страдал от ограничительных мер - и Куба, и Чили, и Венесуэла, и Никарагуа. Поэтому латиноамериканцы всегда солидарно выступали за снятие санкций, например, против Кубы, невзирая на политические различия. Для них осуждение санкций - это один из базовых принципов внешней политики. И я не допускаю сценария, при котором Лула начал бы присоединяться к антироссийским санкциям", — заключил эксперт.