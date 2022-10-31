Германия призвала Россию вернуться в продуктовую сделку

Германия призывает Россию вернуться в продуктовую сделку с ООН, Украиной и Турцией и считает, что голод нельзя использовать как оружие. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрай, пишет Reuters.

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Берлин также считает, что на данный момент транспортировка морем — лучший метод перевозки зерна, однако предлагает восстановить и наземный маршрут.