В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
52 минуты назад

Польша планирует построить три атомные электростанции

ТАСС

Польша рассматривает возможность строительства в стране не двух, а трех АЭС. Об этом сообщил в понедельник в Сеуле вице-премьер, министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

Польша планирует построить три атомные электростанции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, правительство страны еще в этом году говорило лишь о строительстве первой АЭС.

"Но мы пошли дальше - в этом году мы говорим, что в Польше в ближайшие годы будут построены две новые атомные электростанции, а третью мы планируем", - сказал он.

Как пояснил Сасин, первая АЭС будет построена в рамках соглашения польской энергетической группой и частным энергетическим концерном ZE PAK (Комплекс электростанций Пятнув - Адамов - Конин) с южнокорейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), вторую будет строить американская компания Westinghouse.

"Помимо этих двух электростанций появится третья, построенная польско-корейским консорциумом", - указал Сасин.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители