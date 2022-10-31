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29 минут назад

В Верховной раде подсчитали, что из-за масштабной воздушной тревоги бюджет Украины теряет 203 млн долларов в день

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В связи с масштабными воздушными тревогами, которые звучат на территории Украины во время рабочего дня, бюджет терпит убытки на сумму около 7,5 млрд гривен (203 млн долларов), заявил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

В своем Telegram-канале он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы не терять деньги. Таким образом, по его мнению, удастся не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции.

На Украине сообщили о взрывах в районах трех ГЭС

Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.

До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.

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