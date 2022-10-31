В Днепре перекрыли движение по Южному мосту

Движение всех видов транспорта по Южному мосту в Днепре перекрыто в обе стороны. Как сообщает ТАСС, городской департамент транспорта объяснил это решение мерами безопасности.

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Напомним, что утром 31 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре и Павлограде Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко подтвердил информацию о повреждении энергетического объекта в Каменском районе области.

Также СМИ сообщали о взрывах в районах трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской — произошли взрывы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию об ударе по подстанции около ДнепроГЭС в подконтрольном Киеву Запорожье.