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15 минут назад

СМИ: в Днепре перекрыли движение по Южному мосту

Никита Бородкин

Движение всех видов транспорта по Южному мосту в Днепре перекрыто в обе стороны. Как сообщает ТАСС, городской департамент транспорта объяснил это решение мерами безопасности.

В Днепре перекрыли движение по Южному мосту
Фото: WikipediaWikipedia

Напомним, что утром 31 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре и Павлограде Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко подтвердил информацию о повреждении энергетического объекта в Каменском районе области.

Также СМИ сообщали о взрывах в районах трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской — произошли взрывы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию об ударе по подстанции около ДнепроГЭС в подконтрольном Киеву Запорожье.

Удары по критической инфраструктуре привели к экстренным отключениям электроэнергии на Украине. Как заявил офис президента страны Владимира Зеленского, ракетные атаки пришлись по объектам энергосистемы в целом ряде украинских регионов.

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