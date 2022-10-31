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США предупредили о серьезных последствиях новых антироссийских санкций

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Рассматриваемый Белым домом вариант прямого запрета импорта алюминия из России не поможет Украине, поставив при этом в сложное положение американских производителей. Об этом предупредил в своей статье для The Hill профессор Марк Л. Буш.

Он напомнил, что уже введенные ранее санкции против «Русала» оказались настолько дорогостоящими для экономики США, что было принято решение их отменить. Но сейчас администрация Джо Байдена вновь вернулась к вопросу таких санкций.

«Сомнительно, что те или иные американские производители смогут компенсировать потери (…) Запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы», - констатировал он.

Трасс требовала в «райдере» бутылку вина

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, являясь министром иностранных дел, требовала, чтобы во время ее визитов принимающая сторона обеспечивала наличие в мини-баре бутылки вина сорта совиньон-блан. Об этом со ссылкой на отрывки из готовящейся к печати книги о политике пишет The Times.

Также бывшая глава МИД Великобритании требовала кофе от независимых производителей и бейглы или суши на ланч. При этом еда должна была быть только что приготовленной.

«Украина может стать спасением для Дональда Трампа»

США, являясь главным спонсором Украины, уже потратили на конфликт миллиарды долларов, что вызывает все большее раздражение среди простых жителей страны. Украинский кризис может стать спасением политической карьеры бывшего президента США Дональда Трампа, выступающего с лозунгом «Америка прежде всего», пишет малазийское издание The Star.

По мнению журналистов издания, Трамп может заручиться поддержкой американцев, многие из которых просто не понимают, в чем смысл конфликта на Украине и считают его «очередной зарубежной военной авантюрой», которая сказывается на их благосостоянии.

«Отказ США от переговоров с Россией приближает ядерную войну»

Победа республиканцев на выборах в Конгресс и возможное сокращение помощи Киеву может заставить Белый дом открыть прямые дипломатические каналы с Москвой. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy), уже дал понять, что в случае победы его пария тщательно изучит масштабный поток помощи Украине из США, пишет The National Interest.

Американские эксперты отмечают, что сейчас Белый дом не справляется с задачей не допустить окончательного ухудшения двусторонних американо-российских отношений и ограничить экономические последствия украинского кризиса.

«Если Республиканская партия решит значительно сократить пакеты помощи Киеву, Белый дом может отреагировать, начав переговоры с Россией, пока Украина еще удерживает инициативу на поле боя», - отмечается в статье.

В Австралии построят базу для американских бомбардировщиков B-52

Новая военная авиабаза для шести стратегических бомбардировщиков США В-52, способных нести ядерное оружие, может появиться к концу 2026 года на севере Австралии. Об этом сообщает ABC.