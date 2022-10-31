В Кишиневе сообщили о падении ракеты на территории страны

"Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.