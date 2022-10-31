Политолог раскрыл планы Польши по разделу Украины

Руководство Польши может принять историческое решение и ввести миротворческий контингент, а точнее польскую армию, на территорию Западной Украины, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Евгений Богучарский. По его словам, под защитой польских войск якобы можно будет провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше. При этом польские власти представят такой сценарий как спасение украинского народа, отметил эксперт.

Дальнейший сценарий более-менее ясен. Они пишут о том, что Россия вернет себе свои исторические земли и станет на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. Тогда-то польское правительство примет историческое решение и введет миротворческий контингент, а точнее польскую армию, на территорию Западной Украины. Под ее защитой якобы можно будет провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше, — сказал Богучарский.

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Он отметил, что на этом фоне авантюрно настроенные польские лидеры общественного мнения уже даже не скрывают свои намерения от сограждан. По словам эксперта, эхо публикаций планов Польши по скорому присоединению западных земель Украины под благовидным предлогом спасения доходит даже до штаб-квартиры Евросоюза.

При этом Польшу нельзя будет называть оккупантом, а Варшава получит почетное звание «спасительницы украинского народа», считает Богучарский. При этом история, связанная с Волынской резней и другой польско-украинской враждой, забудется, заключил политолог.