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17 минут назад

В Эстонии расширят в 30 раз охраняемую зону на границе с Россией

ТАССиещё 1

Власти Эстонии намерены расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 м в целях возведения там дополнительных объектов приграничной инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на МВД республики.

В Эстонии расширят в 30 раз охраняемую зону на границе с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его данным, действующие нормативы в отношении ширины запретной зоны "не позволяют хорошо охранять границу", поскольку на отрезке шириной в 10 м "невозможно разместить всю необходимую инфраструктуру". В связи с этим ведомство планирует расширить охраняемую зону до 300 м, после чего будет произведено оснащение приграничной территории дополнительными средствами контроля. В частности, предполагается интенсифицировать патрулирование, а также создать новые наблюдательные позиции, уточнили представители МВД Эстонии.

Власти республики объявили 20 октября об ужесточении правил перевозки ряда товаров через границу Эстонии с Россией. Они пояснили, что новый режим основан на очередном пакете антироссийских санкций ЕС, принятых 7 октября. Республика также закрыла с 19 сентября въезд гражданам РФ на свою территорию вне зависимости от того, какой страной выдана их шенгенская виза.

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